Muere Jimmy Cliff, leyenda del reggae, a los 81 años

Jimmy Cliff, uno de los artistas más influyentes y queridos del reggae, falleció a los 81 años, informó su esposa, Latifa Chambers, mediante un comunicado en redes sociales.

Explicó que el músico murió “debido a una convulsión seguida de neumonía”, mensaje que también fue firmado por los hijos del artista, Lilty y Aken.

Considerado pionero en llevar la música jamaicana al mundo, Cliff se convirtió en una estrella internacional desde la década de 1960 con éxitos como Wonderful World, Beautiful People, You Can Get It If You Really Want y Vietnam, esta última elogiada por Bob Dylan como “la mejor canción de protesta jamás escrita”.

Nacido como James Chambers en 1944, creció en la pobreza en St. James, Jamaica. Desde niño mostró talento musical y comenzó a escribir canciones inspirado por figuras del ska.

A los 14 años se mudó a Kingston, adoptó el apellido Cliff y pronto alcanzó el primer lugar en las listas jamaicanas con Hurricane Hattie.

Su salto definitivo ocurrió en 1972 con la película The Harder They Come, en la que interpretó a Ivan Martin, un joven músico enfrentado a un sistema corrupto.

La cinta es considerada una obra clave del cine jamaicano y una puerta de entrada del reggae al público estadounidense. Su banda sonora fue incluida por Rolling Stone entre los mejores álbumes de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera, Cliff trabajó con figuras como los Rolling Stones, triunfó nuevamente en 1993 con I Can See Clearly Now, de la película Cool Runnings, y ganó premios Grammy por sus discos Cliff Hanger (1985) y Rebirth (2012).

En 2010 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Entre los numerosos reconocimientos que recibió, destacaba la Orden del Mérito de Jamaica, otorgada en 2003. Sin embargo, Cliff aseguraba que su mayor orgullo era el impacto que su música tenía en sus seguidores.

“Eso, para mí, es un gran éxito”, dijo en 2012, recordando el testimonio de un fan al que una de sus canciones ayudó a cambiar su vida.

Jimmy Cliff siguió presentándose en escenarios internacionales hasta entrada su madurez, conquistando nuevas generaciones en festivales como Glastonbury y Coachella.

