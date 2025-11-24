Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T120439_396_31fe184449
Escena

Muere Jimmy Cliff, leyenda del reggae, a los 81 años

Jimmy Cliff, uno de los artistas más influyentes y queridos del reggae, falleció a los 81 años, informó su esposa, Latifa Chambers

  • 24
  • Noviembre
    2025

Jimmy Cliff, uno de los artistas más influyentes y queridos del reggae, falleció a los 81 años, informó su esposa, Latifa Chambers, mediante un comunicado en redes sociales.

Explicó que el músico murió “debido a una convulsión seguida de neumonía”, mensaje que también fue firmado por los hijos del artista, Lilty y Aken.

Considerado pionero en llevar la música jamaicana al mundo, Cliff se convirtió en una estrella internacional desde la década de 1960 con éxitos como Wonderful World, Beautiful People, You Can Get It If You Really Want y Vietnam, esta última elogiada por Bob Dylan como “la mejor canción de protesta jamás escrita”.

Nacido como James Chambers en 1944, creció en la pobreza en St. James, Jamaica. Desde niño mostró talento musical y comenzó a escribir canciones inspirado por figuras del ska.

rtjnhtj.JPG

A los 14 años se mudó a Kingston, adoptó el apellido Cliff y pronto alcanzó el primer lugar en las listas jamaicanas con Hurricane Hattie.

Su salto definitivo ocurrió en 1972 con la película The Harder They Come, en la que interpretó a Ivan Martin, un joven músico enfrentado a un sistema corrupto.

La cinta es considerada una obra clave del cine jamaicano y una puerta de entrada del reggae al público estadounidense. Su banda sonora fue incluida por Rolling Stone entre los mejores álbumes de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera, Cliff trabajó con figuras como los Rolling Stones, triunfó nuevamente en 1993 con I Can See Clearly Now, de la película Cool Runnings, y ganó premios Grammy por sus discos Cliff Hanger (1985) y Rebirth (2012).

EH UNA FOTO - 2025-11-24T120420.355.jpg

En 2010 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Entre los numerosos reconocimientos que recibió, destacaba la Orden del Mérito de Jamaica, otorgada en 2003. Sin embargo, Cliff aseguraba que su mayor orgullo era el impacto que su música tenía en sus seguidores.

“Eso, para mí, es un gran éxito”, dijo en 2012, recordando el testimonio de un fan al que una de sus canciones ayudó a cambiar su vida.

Jimmy Cliff siguió presentándose en escenarios internacionales hasta entrada su madurez, conquistando nuevas generaciones en festivales como Glastonbury y Coachella.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_2ba8794f31
Este fin de semana la música se apodera de Monterrey
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_6a64e21ff8
Llegamos al fin de semana más terrorífico del año
AP_25260488104433_5f8daa6aa6
Bad Bunny es el artista más nominado de los Latin Grammy
publicidad

Últimas Noticias

9fcdc7590ccb38eb4f0a2ad78cf8078f53704150_6515e175fd
Empresa del papá de Neymar adquiere la marca Pelé
Whats_App_Image_2025_11_25_at_8_22_26_PM_21a9a86c16
Cae 54% el robo a transportistas en siete años, afirma gobierno
Whats_App_Image_2025_11_25_at_7_51_10_PM_e2277f3fd2
Elimina requisitos rígidos para revocación de mandato en Oaxaca
publicidad

Más Vistas

nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T162641_660_a376648b89
Gobernador destaca disminución de homicidios en segundo informe
publicidad
×