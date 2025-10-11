Muere John Lodge, cantante de 'Moody Blues' a los 82 años

El cantante y bajista de la banda británica de rock "The Moody Blues", perdió la vida a los 82 años de edad.

Su familia informó con "la más profunda tristeza" que el músico murió de manera repentina, pero rodeado de sus seres queridos, con la música de "The Everly Brothers" y "Buddy Holly" de fondo.

Afirmaron que se encuentran desconsolados por la noticia, por lo que agradecen el apoyo incondicional bridnado por el cantante a lo largo de su vida.

Lodge, nacido en Birmingham, se unió a la banda en 1966, junto con el también cantante Justin Hayward, tras la salida de Denny Laine y Clint Warwick. Permaneció en la agrupación hasta 2018.

Uno de los éxitos más reconocidos fue "Nigths in with satin" lanzado en 1968, el cual fue considerado una de las canciones más hermosas "jamás escritas" por diversos artistas.

A hauntingly beautiful blend of rock and orchestral elements.

🎙️The Moody Blues, 🎵 Nights In White Satin (1968)pic.twitter.com/51Kq92GwAb — Music and lyrics! 🎙️🎵🎸🎼🎹🤘 (@somethingrand77) September 21, 2025

Lodge participó en algunos de los trabajos más conocidos de la banda, incluyendo el álbum psicodélico de 1967 "Days Of Future Passed", considerado uno de los primeros álbumes conceptuales del rock.

