Muere Lisa Loring, actriz que dio vida a Merlina

La actriz que interpretó a la primera Merlina Adamms de la serie ‘Los Locos Addams’ murió la noche del sábado a causa de un derrame cerebral.

Lisa Loring, actriz que dio vida al personaje de Merlina en la popular serie de televisión ‘Los Locos Addams’, perdió la vida a los 64 años de edad.

La famosa actriz falleció por complicaciones de un derrame cerebral causado por la presión arterial alta, durante la noche del sábado en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank, California.

La triste noticia fue dada a conocer apenas hoy lunes por The Hollywood Reporter.





Famosa como la primera Miércoles Addams en la versión original de la serie de televisión, también interpretó a Wednesday Addams en la película para la televisión realizada de 1977 titulada 'Halloween with the New Addams Family' y tuvo un papel en la telenovela 'As the World Turns', según el medio.

“Se fue en paz con sus dos hijas (Vanessa y Marianne) cogidas de la mano”, dijo su hija tras el fallecimiento.

“Con gran tristeza informó la muerte de nuestra amiga, Lisa Loring', publicó en Facebook una amiga de la familia, Laurie Jacobson. “Hace 4 días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta”.

“Había estado con soporte vital durante 3 días. Ayer, su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y falleció anoche”, agregó.

Con información de info7.mx