Muere Memo del Bosque tras complicaciones de salud

Por la mañana de este lunes se dio a conocer la noticia que el productor Memo del Bosque murió a los 64 años luego de varias complicaciones de salud.

A través de sus redes sociales en una historia de Instagram, se informó sobre su fallecimiento en un comunicado redactado y firmado por Memo Del Bosque.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más"

"Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia", se lee en la publicación.

