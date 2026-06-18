Fue uno de los pioneros de la comedia interracial actuó en programas de televisión como 'Columbo', 'Murder, She Wrote' y 'Touched by an Angel'

Inicio / Escena / Muere Tom Dreesen, comediante y telonero de Frank Sinatra

Tom Dreesen, uno de los pioneros de la comedia y telonero de Frank Sinatra, perdió la vida este jueves a los 86 años de edad.

Dressen, junto con su socio Tim Reid, formó uno de los primeros dúos de comedia stand-up interracial de Estados Unidos. Falleció en su casa de Los Ángeles, California.

¿Cómo fueron los inicios de Tom Dressen junto a Tim Reid?

Nació el 11 de septiembre de 1939 en Chicago y se crió como uno de ocho hijos en el suburbio de Harvey. Se alistó en la Marina de Estados Unidos a los 17 años y, tras cumplir su servicio en 1960, regresó a casa para trabajar en una serie de empleos, entre ellos la venta de seguros.

Tras conocerse en Chicago, Dreesen y Reid formaron “Tim and Tom” en 1969. En un contexto de tensiones raciales latentes, usaron el humor para abordar temas sociales y promover el entendimiento entre públicos de distintos orígenes.

Trabajaron juntos hasta mediados de la década de 1970. Reid luego alcanzó el éxito en solitario al interpretar al DJ Venus Flytrap en la popular comedia televisiva “WKRP in Cincinnati”, donde Dreesen fue estrella invitada.

Tras separarse de Reid, Dreesen perfeccionó un número de comedia en solitario, con más de 500 apariciones en la televisión nacional.

La última aparición televisiva de Dreesen fue la semana pasada en “Comics Unleashed with Byron Allen”, que reemplazó el programa nocturno de CBS de Stephen Colbert, cancelado.

Dreesen también salió de gira con Sammy Davis Jr., compañero de Sinatra en el Rat Pack, así como con Liza Minnelli, Smokey Robinson, Gladys Knight y Tony Orlando.

En 2008, coescribió el libro “Tim and Tom: An American Comedy Act in Black and White” y en 2020 publicó sus memorias.

Dreesen actuó en programas de televisión como “Columbo”, “Murder, She Wrote” y “Touched by an Angel”. Sus papeles en cine incluyen “Spaceballs”, “Man on the Moon” y “Trouble With the Curve”, además de las películas de “The Rat Pack” y “Lansky”.