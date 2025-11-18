Cerrar X
Museo de George Lucas en Los Ángeles abrirá el próximo año

El Museo Lucas de Arte Narrativo de cerca de 28,000 metros cuadrados abrirá sus puertas el 22 de septiembre del 2026, en el corazón de Los Ángeles

  • 18
  • Noviembre
    2025

El Museo Lucas de Arte Narrativo, fundado por George Lucas y su esposa, la empresaria Mellody Hobson, anunció que abrirá sus puertas el 22 de septiembre del 2026, en el corazón de Los Ángeles.

La inauguración del museo, que comenzó su construcción en 2018, lleva varios años de retraso, después de que el desarrollo fuera impactado por la pandemia de la covid-19.

La pareja ha invertido en la construcción del proyecto, de cerca de 28,000 metros cuadrados, unos mil millones de dólares.

OBJ_20251112T201911S0012I_1_299_1_43_3_1.jpg

Ubicado en el Parque de Exposiciones de Los Ángeles, que acoge a otros importantes recintos culturales y científicos de la ciudad, el museo, diseñado por Ma Yansong, fundador de MAD Architects, promete convertirse en una atracción turística para los amantes del séptimo arte y de la cultura en general.

“Este es un museo del arte del pueblo: las imágenes ilustran creencias con las que convivimos a diario. Por ello, este arte pertenece a todos… Esperamos que, al recorrer las galerías, los visitantes se vean reflejados en ellas”, dijo Hobson.

Lucas ya presentó algunas de las piezas inéditas que exhibirá su museo de artistas como Norman Rockwell, Frida Kahlo o Jessie Willcox Smith.

OBJ_20251112T201906S0012I_1_299_1_43_3_1.jpg

El museo también tendrá el primer dibujo del personaje Flash Gordon, de 1934; los bocetos originales de Peanuts, de las décadas de 1950 y 1960; el dibujo original de la primera portada de Iron Man, de 1968, y la primera salpicadura de tinta de Black Panther, de 1968.


