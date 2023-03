Nasri Atweh de Magic! escribe canciones para Gwen Stefani

Nasri Atweh estuvo de Tour de medios en Monterrey presentando su nuevo sencillo titulado 'Ballerina'.

Magic! Es una agrupación de reggae-pop, originaria de Canadá que se volvió famosa gracias a su sencillo Rude.

La banda se dio un descanso, sin embargo siguen componiendo y escribiendo canciones, este año prometen regresar a México y a realizar algunos shows.

Además de ser líder de Magic!, Nasri Atweh, compone para algunos cantantes entre ellos Lana Del Rey y Shakira.

En entrevista para INFO 7 Monterrey el cantante canadiense se dijo afortunado de tener la oportunidad de componer canciones para grandes celebridades como Gwen Stefani.

'¡Oh, si! Es un álbum de reggae (el álbum de Gwen Stefani), escribimos demasiadas canciones, como 10 y no se cuando vayan a salir, como sea, nunca sabes, pero fue una gran experiencia, nos hicimos amigos y me invitó a sus shows en Las Vegas y ella es un icono, somos muy afortunados de de tener la oportunidad, yo tuve la oportunidad de escribir con ella ¡Fue increíble! Recuerdo y me emociona, ¡No puedo creerlo! Le escribo a Gwen Stefani.