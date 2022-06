Netflix y Disney pagarán gastos de aborto para empleadas

Esta mañana la Suprema Corte de los Estados Unidos eliminó el derecho de la mujer a practicarse aborto que provenía del juicio de Roe vs Wade en 1973

Netflix, Disney y Meta son algunas de las compañías que pagarán los gastos de sus empleadas que deseen realizarse un aborto y no puedan hacerlo en su ciudad; esto tras la derogación de la ley Roe vs Wade por la Suprema Corte.

Según información de The Washington Post el beneficio cubre el costo del viaje por ´planificación familiar´ para cualquier trabajador que no pueda acceder a la atención donde vive, incluidas las decisiones relacionadas con el embarazo.

"Reconocemos el impacto del fallo y seguimos comprometidos a brindar acceso integral a atención asequible y de calidad para todos nuestros empleados, miembros del elenco y sus familias, incluida la planificación familiar y la atención reproductiva, sin importar dónde vivan", dijo Disney en un comunicado al Post.

Netflix, Paramount, Sony y Comcast, que subrayan el papel inusual de las empresas estadounidenses en la salvaguardia de los derechos reproductivos tras el fallo del tribunal superior también se unieron en apoyo a sus empleados.

Corte Suprema de EU revoca el derecho al aborto

La muy conservadora Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este viernes a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto, pero que nunca había sido aceptada por la derecha religiosa.

Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia "Roe vs Wade" de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.