Neve Campbell abandona la saga Scream

La actriz Neve Campbell comentó que decidió alejarse de la franquicia porque no consiguió un buen salario.

La actriz Neve Campbell anunció que no formará parte del reparto de Scream 6 porque el salario que le ofrecieron "no iguala el valor" que ha aportado a la conocida franquicia de películas de terror.

"Tristemente, no estaré en la próxima película de Scream. Como mujer he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente en el caso de Scream. Creo que la oferta que se me presentó no iguala el valor que he aportado a la franquicia", dijo la actriz en un comunicado.

Campbell añadió que abandonar la saga que más fama le ha repercutido ha sido una "decisión difícil" y aseguró que está "eternamente agradecida" por "todo" lo que la franquicia le ha dado "durante los últimos 25 años".

El éxito que la última película de la saga Scream cosechó en cines a principios de este año animó a Paramount a dar luz verde a una nueva secuela que contará con los mismos directores, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

Scream regresó con éxito a los cines en el 25 aniversario de su debut, con una quinta entrega que contó con buena parte del reparto original -Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette- y que recaudó más de $140 millones de dólares en todo el mundo.