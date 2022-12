Nicky Jam apoya a los nuevos talentos junto con Latin Grammy

Nicky Jam busca ayudar con un programa de becas musicales a quienes podrían ser las próximas estrellas internacionales.

A Nicky Jam la música le cambió la vida y la idea de poder brindarle esa misma oportunidad a otros jóvenes lo impulsó a patrocinar un programa de becas musicales: “Estoy dando lo que hubiera querido tener en mi juventud”, afirmó.

“Yo llevo 28 años en la música y voy a seguir tirando toda la vida, componiendo, haciendo canciones, álbumes y discos y también ayudando a la gente. Ese es mi legado, es lo que quiero hacer”, respondió el cantante de 41 años nacido en Massachusetts, EUA.

Sin planes de retirarse y con un “nuevo capítulo” musical en el horizonte, Jam mantiene su interés por apoyar a nuevos talentos, esta vez como patrocinador de la Beca Prodigio que promueve la Fundación Cultural Latin Grammy.

“La música es algo que me apasiona mucho y es lo que me sacó adelante y lo que me ha sacado de tantos huecos en los que he estado, y hay muchos jóvenes en el mundo que tienen talento y que necesitan ese apoyo económico”, explicó el autor de Travesuras.

Jam, quien se considera un “músico nato” y que comenzó su carrera en la industria sin si quiera cumplir los 15 años, expresó que a él le hubiera encantado tener la oportunidad de estudiar música.

“De aquí puede salir un Beethoven, un Nicky Jam, un Bad Bunny o cualquier estrella grandísima”, mencionó el reggaetonero, quien espera poder compartir los frutos del esfuerzo y la ayuda que ahora brinda a 43 estudiantes de música.



Nuevos horizontes

Nicky Jam tiene todo listo para regresar con una nueva propuesta musical y aunque ya tiene cinco canciones con todo y video, el cantante reveló que no estrenará música hasta 2023, puesto que está esperando que pase la temporada navideña, pero aseguró que está “listo para el año que viene”. Sin embargo, hoy estrena el remix de La glock, de Xyron, en el que cantará junto a Yandel.