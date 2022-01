'Nightmare Alley' es alabada por Scorsese

'El Callejón de las Almas Perdidas' como se tradujo al español, llegó este jueves a salas de todo el país

El aclamado director de cine, Martin Scorsese, escribió su opinión personal a través de Los Ángeles Times sobre "El Callejón de las Almas Perdidas" ("Nightmare Alley"), la nueva película de Guillermo del Toro.

La película de Guillermo del Toro, promete ser una increíble producción del cine negro, algo que destacó el propio Scorsese.

"Luego me di cuenta de que la gente no estaba yendo a verla, algo que me angustia. Obviamente esta última temporada navideña fue un momento complicado para estrenar cualquier película. Pero también me pregunto si ha habido una apreciación real del logro de Guillermo.

"Apuesto que el término noir ha aparecido en la mayoría de las críticas y comentarios sobre EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS PERDIDAS, y con razón. Todos los personajes están atormentados, muchos están condenados, y la película se basa en una novela con la típica trama laberíntica que caracteriza el cine negro. Además, la novela ya fue adaptada una vez, justo luego de su publicación en 1946, y la versión anterior dirigida por Edmund Goulding es considerada hace años un clásico del género.

Pero el término noir se ha usado con tanta frecuencia y de una manera tan desacertada, que parece más un condimento que otra cosa, y podría llevar a alguien que busque información sobre la película en la dirección equivocada. Podría acabarse esperando un "pastiche" del género de los que hemos tenido bastantes. Eso no le hace ni remotamente justicia a la adaptación de Guillermo y Kim Morgan".

Martin Scorsese llegó para recordar que es una película que ningún cinéfilo y seguidor de Guillermo del Toro se debe perder. Con un reparto increíble que está conformado por la crème de la crème de Hollywood: Toni Collette, Willem Dafoe, Rooney Mara, Richard Jenkins y Ron Perlman.