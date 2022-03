¡No es no!; Remmy Valenzuela intenta besar a fan a la fuerza

El video compartido en TikTok muestra a Valenzuela durante su presentación en Tepic, Nayarit.

El cantante Remmy Valenzuela se encuentra en medio de la polémica luego de que se hiciera viral un video donde se ve que intentó besar a la fuerza a una fan en pleno concierto.

El video compartido en TikTok muestra a Valenzuela durante su presentación en Tepic, Nayarit, mientras cantaba a los asistentes.

El intérprete de música regional mexicana se acerca a una fan y le canta uno de sus temas, de pronto aleja el micrófono para decirle algo y que nadie más escuche lo que le dice, ella coloca su mejilla para que la bese, sin embargo, el cantante intenta besarla a la fuerza en los labios, pero ella logra evadirlo.

La reacción de los internautas no se hizo esperar y mencionan que pese a que Remmy no logró besarla eso que hizo es considerado acoso.

"No porque sea cantante tienen que besarlo", "Bien por ella...que no se confunda el fanatismo", "Si hace eso enfrente de la gente, como ha de tratar a las chicas en privado, lo la chica no quiso darle un beso, él debió respetarla, ella se vio incómoda", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Cabe recordar que Remmy Valenzuela fue denunciado hace poco menos de un año por haber golpeado brutalmente a la novia de su primo, pero poco tiempo después se notificó que el cantante y la mujer habían llegado a un acuerdo.

