No es seguro que recupere mi movilidad: Eugenio Derbez

Eugenio Derbez mostró una radiografía en la que se aprecian al menos 14 tornillos en parte del hombro y brazo.

Eugenio Derbez reapareció en redes sociales para compartir el proceso de su difícil recuperación, tras sufrir un accidente mientras jugaba realidad virtual. "Por los fuertes dolores me han tenido sedado. Las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido", dijo.

Derbez detalló que jugaba con su hijo Vadhir Derbez cuando se tropezó con un objeto que se encontraba en el suelo. "Me caí con todo mi peso sobre el codo y sentí cómo el codo empuja a este hueso que es el húmero y salió el hueso, no me traspasó la piel pero sí sentí cómo se me salió y en su camino pues rompió todo lo que había ahí... se destrozó. Ahí supe que tenía una fractura múltiple muy seria", comentó.

El actor compartió que la lesión fue de aproximadamente 15 fracturas; al llegar al hospital en Georgia, EUA, donde se encontraba, los médicos sólo pudieron darle atención inicial, pues por la gravedad de la fractura no tenían los recursos para atender una cirugía del nivel que necesitaba.

Durante una semana Derbez estuvo sedado y con el hombro dislocado, mientras daban con el especialista que finalmente atendió su caso en Los Ángeles, donde fue operado. "Me dijeron que no era seguro que recupere mi movilidad al 100, y que la recuperación será larga, entre seis meses y un año... pero bueno, es lo que es", dijo Derbez.

En la transmisión de casi 22 minutos, y con ayuda de su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, Eugenio compartió una imagen de la radiografía de su hombro y parte del brazo, en el que los especialistas colocaron 14 tornillos para que pueda recuperar la movilidad tras la fractura.