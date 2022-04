¡No levantan! Grammys obtienen segunda peor audiencia

En 2021 la audiencia fue de apenas 8.8 millones, 10 millones menos que en el 2020

El regreso de los premios Grammy del domingo vieron solo un aumento del 1,4% en el tamaño de la audiencia con respecto a la ceremonia parcialmente virtual del año pasado, que fue un mínimo histórico para la noche más importante de la música.

Presentado por Trevor Noah del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, la 64.ª Entrega Anual de los Premios Grammy, que se retrasó dos meses, atrajo a 8,93 millones de espectadores en múltiples plataformas, según datos nacionales rápidos ajustados por zona horaria de Nielsen.

El espectáculo en persona, que comenzó con Noah haciendo referencia a la infame bofetada de Chris Rock de Will Smith en los Oscar del fin de semana pasado, se transmitió en vivo de costa a costa en CBS de 8 a 11:30 p.m. ET, y se transmitió en Paramount Plus.

Los premios Grammy del año pasado, que fueron en su mayoría virtuales debido a la pandemia, lograron un mínimo histórico de 8,8 millones de espectadores en los datos preliminares comparables ajustados por zona horaria, que se transmitieron el domingo 14 de marzo. Mientras que ese total se ajustó a 9,4 millones de espectadores en Live + de Nielsen El mismo día, que incluye la visualización fuera del hogar, siguió siendo un mínimo histórico para la entrega de premios y un 50% menos que los 18,8 millones que sintonizaron el año anterior para la transmisión de enero de 2020.

Antes de que los índices de audiencia de los Grammys cayeran en medio de la pandemia, el evento había estado experimentando un patrón mucho más gradual de caída de la audiencia año tras año. La entrega de premios de CBS en realidad aumentó ligeramente su audiencia entre 2018 (19,8 millones de espectadores) y 2019 (20 millones), y anteriormente entre la ceremonia del lunes por la noche de 2016 (24,9 millones) y el regreso del domingo de 2017 (26,1 millones). Antes de la caída de 2021, la audiencia récord anterior de los Grammy fue de 16,9 millones de espectadores en total en 2006.