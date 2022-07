'No me disculparé con la comunidad pues no los ofendí': Yuri

La cantante afirmó que al ser cristiana tiene la prerrogativa de no meterse con nadie para evitar problemas

La cantante jarocha Yuri continúa en polémica con la comunidad LBGT+ pues afirmó no se disculpará por sus opiniones las cuales señaló en ningún momento han ofendido a nadie.

En una reciente entrevista en una programa nacional de variedad, la interprete de ´La Maldita Primavera´ refirió que no hay algún parámetro de medición que afirme que es una persona homofóbica.

Además, aseguró que aún hay mucha gente de la comunidad que la quiere y sigue yendo a sus conciertos, por lo que no ve las razones para pedir una disculpa.

´Yo tengo mi forma de pensar. Sin embargo, no hay algún programa que avale que yo soy homofóbica, no hay nada, nunca he hablado mal de ellos. Yo no tengo que pedirle disculpas a nadie porque no les he hecho daño. Hay mucha gente de la comunidad que me sigue queriendo y, aparte, mis conciertos se siguen llenando de gente y van con sus parejas, entonces a mí me vale´, aclaró.

La intérprete de ´El apagón ´comentó que su religión no le permite meterse en conflictos con las personas, por lo que siempre se dirige con respeto hacia todos.

´Yo soy cristiana, efectivamente, y los cristianos no podemos meternos con nadie. Así como yo respeto lo que piensan de mí, ellos no respetan lo que yo pienso de mí. Yo los bendigo yo los quiero mucho, no es general, no le caigo bien, pero yo los quiero mucho´, mencionó.

La jarocha refirmó que no le importa lo que piensen de ella pues durante los años de carrera se ha visto inmiscuida en diversos problemas y enfrentamientos con la gente por defender su postura.

"No me hacen daño ni nada, me tiran y me hacen, yo ya estoy curtida, puntualizó.