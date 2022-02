No me permiten ver a mi hijo: Fabián Chávez

El famoso dijo que la última ocasión que pudo ver a su hijo fue cuando presentaba la obra 'De Muerte y Locura'.

Nuevo León.- Fabián Chávez reveló que su expareja no le ha permitido ver a su hijo desde hace dos años, además que recibió una demanda por manutención.

En entrevista con Miguel Ángel Cantú en el programa "Esta Noche", el actor indicó que la relación concluyó en buenos términos e incluso él siguió viendo al menor por algún tiempo; sin embargo, bajo el argumento de la pandemia, ya no le permitieron la convivencia.

Agregó que la última ocasión que pudo ver a su hijo fue cuando presentaba la obra "De Muerte y Locura".

Chávez dijo que en un principio había aceptado la prohibición que le impusieron; sin embargo, al notar que gente extraña a la casa estaba en el lugar, reclamó su derecho a ver a la criatura, a lo cual su expareja le pidió realizarse una prueba Covid para poder verlo.

No obstante, tras realizarse la prueba, Fabián fue bloqueado de todas sus redes sociales por parte de su ex pareja como respuesta.

Acto seguido, el histrión habló con sus abogados para preparar una demanda de convivencia, pero él recibió una demanda de manutención.

"Es una demanda por una cantidad estratosférica, con el afán de quitármelo", narró.

"Nunca me he negado a que se hagan pruebas, porque la contraparte pidió que se me investigara y yo doy permiso de que se me investigue en todas las televisoras, todos los bancos, todas mis cuentas y todos los lugares donde he estado trabajando", dijo Fabián Chávez al asegurar que no cuenta con los recursos económicos para hacer frente a la petición de manutención.

