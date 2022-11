'No voy a poder levantar el brazo': Eugenio Derbez

Derbez compartió detalles sobre la evolución en su estado de salud, luego de que se accidentara practicando juegos de realidad virtual.

El actor y comediante Eugenio Derbez compartió que su recuperación va avanzando, esto luego del accidente que sufrió al caerse practicando juegos de realidad virtual, lo que le provocó múltiples fracturas en parte del hombro y brazo.

“Voy muy bien, mejor de lo que yo esperaba, hay gente que piensa que todavía estoy en cama, pero no, voy muy bien para haber tenido 17 fracturas, los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro, mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo”, afirmó el histrión quien ya no porta cabestrillo.

Anteriormente, Eugenio explicó que mientras usaba el visor de realidad virtual tropezó y cayó con todo su peso sobre el codo, lo cual hizo que se empujara el húmero (el hueso más largo y más grande de la extremidad superior), “en su camino rompió todo lo que estaba ahí”.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Derbez compartió detalles sobre la evolución en su estado de salud, además de realizar un 'en vivo' con Guillermo Ochoa, el portero de la Selección Mexicana, con quien compartió su emoción por el arranque del Mundial.

“Tu carrera de portero ya se acabó”, dijo en son de broma el arquero, al recordar el personaje del Súper portero de Derbez, quien lo tomó con humor “sí ahora lo voy a hacer con un solo brazo medio córtale mi chavo”, comentó al recordar la frase del personaje.