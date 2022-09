Nodal canta a Cazzu la misma canción que dedicó a Belinda

En un video de los últimos conciertos de Nodal, este dice arrepentirse haber cantado anteriormente la canción que esta vez le dedica a Cazzu.

Christian Nodal volvió a dar de qué hablar. Y es que ahora que él y Cazzu se muestran en público más enamorados que nunca, el cantante ha sido criticado por repetir con la argentina algunos detalles que había tenido con su exprometida Belinda.

Uno de estos detalles ha sido dedicar la canción "Eso y más", del desaparecido Joan Sebastian, apenas siete meses después de dedicarla anteriormente a Belinda.

Fue en enero de 2022 cuando Christian Nodal fue grabado dedicando en vivo y a todo pulmón la misma canción a Belinda, que habla de todo lo que un hombre está dispuesto a hacer por su amada.

El cantante realizó el acto romántico en una de sus fiestas para celebrar su cumpleaños 23; justo un mes antes de romper con Belinda.

Hace poco se filtró una grabación de los últimos conciertos de Nodal en Estados Unidos, donde decidió cantarle a su actual novia la misma melodía.

Esta vez Nodal ha encontrado el amor al lado de la trapera Cazzu, a quien además le ha dedicado tatuajes tal y como lo hacia con su exprometida.

"¿Quién no ha dedicado esta canción? Yo hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida", contó el famoso.

Además, el cantante agregó que se arrepiente de haberla dedicado antes, en referencia a Belinda y el video que se filtró sobre el mismo acto.

Los gritos de la audiencia no se hicieron esperar, pero tampoco las críticas hacia el cantante, pues la mayoría de los usuarios lo han tachado de "ardido".

"Una canción dedicada ya no se le dedica a nadie más, hay millones más, esa ya tuvo historia", "Sí está dolido, que ya la supere", "¿Esa no es la canción que le cantaba a Belinda en todos sus conciertos?", "Pobre Cazzu, y dice amarla", "Ay y que original le dedicó la misma canción a Belinda", "Una canción de amor se dedica sólo una vez", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, la pareja no parece darle importancia a las críticas e incluso trasciende que ya estarían pensando en formar una familia.