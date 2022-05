Nodal se arrepiente de 'quemar' a Belinda en redes sociales

¡Un verdadero infierno! Es lo que está viviendo Christian Nodal de acuerdo con uno de sus amigos que lo acompañó durante todo su romance con Belinda.

El amigo del famoso explicó que los ataques que ha recibido Nodal desde que terminó su compromiso con la cantante lo orillaron a reaccionar de manera precipitada.

"Christian ya quería darle la vuelta a la página, él es un caballero y no quería quemar a Belinda, pero han sido tantos los ataques que el enojo lo cegó. Pero mira, sólo por exhibir uno de tantos chats donde ella le pedía dinero, se le fueron a la yugular a él y no se vale, ya estuvo suave. Ahora sí que si la mamá de Belinda o alguien más vuelve a atacar a Christian habrá gente que salgamos a defenderlo", sentenció el amigo del intérprete de "Botella tras botella".

"Está harto de todos los ataques que sufre en redes y en medios. A tres meses y medio de haber terminado con Belinda, sus fans y, en específico, la mamá de ella, siguen especulando y hablando pestes de él", añadió.

Asimismo, el amigo de Nodal manifestó su inconformidad con los ataques que emprende en redes sociales la madre de la actriz y aseguró que todo lo que hizo el cantante de música regional durante su relación fue completamente genuino.

Por otra parte, al preguntarle por la reacción de Christian ante los comentarios donde lo etiquetaban como "naco" él dijo: "Ahora ella le da 'me gusta' a comentarios donde le dicen 'naco' a Christian, pero cuando era su yerno disfrutaba de los lujos que él les daba. Varias veces Christian les puso a su disposición su jet para que viajaran y ahí la mujer no decía ni pío".

También detalló que Nodal fue un "buen novio pese a sus defectos", por lo que no entiende porque es el centro de ataques por parte de los fans de Belinda.

Sus papás le ponen un 'alto'

El amigo de Nodal comentó que a los papás de su amigo no les gustó la vida que su hijo estaba llevando, pues el año pasado hicieron una auditoría debido a que los gastos del cantante superaban sus ingresos.

"En esta ocasión (sus papás) le pidieron que no se fuera de paso con el dinero, ya que notaron que estaba gastando mucho en Belinda", reiteró.

Nunca fue infiel

Respecto a los rumores de que Christian Nodal le fue infiel a Belinda, su amigo dijo que esto es solo un rumor sin sustento.

"Claro que no, él amaba y daba la vida por ella, jamás se hubiese atrevido a mirar a otra mujer. Sí tenía contacto con su ex María Fernanda y si lo vieron días después con ella es porque son amigos, terminaron tan bien que no tienen empacho en seguirse viendo, pero como amigos; de hecho, sus familias se llevan de maravilla", aseguró.