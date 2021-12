"Nos quieren matar con las vacunas": Miguel Bosé

El cantante afirma que los gobiernos "no nos quieren y no nos protegen"

Luego de estar por un tiempo enfocado en su libro "El Hijo del Capitán Trueno", el cantautor Miguel Bosé vuelve al ojo del huracán tras declarar que "nos quieren matar a todos con las vacunas".

El cantante volvió a mostrar su postura respecto al uso de vacunas anti COVID-19 en el programa argentino A24.

"Estoy del lado de la verdad y la verdad es que ellos quieren matar a todos con estas vacunas que no son vacunas, son experimentos genéticos. Y los primeros en caer son los que tienen la marca de la bestia", declaró.

"Los gobiernos no nos quieren, los gobiernos no nos protegen. Es toda una mierda, es una corrupción, es una manipulación y es un desastre", dijo Bosé, quien agregó "me atacan día y noche, me encierran, me secuestran, niegan mi profesión por 2 años".

Además, el cantante comentó: "tenemos que saber que mientras estuvieron escondidos, su trabajo lo hicieron de forma brillante y poderosa, pero ya salieron a la luz, ya sabemos quiénes son, sus nombres y apellidos, dónde viven, y cuáles son las maldades y sus empresas, sabemos todo sobre ellos".

Esta no es la primera vez que el cantante causa polémica por sus declaraciones sobre la COVID-19, el pasado mes de agosto fue criticado por no querer utilizar cubrebocas y convocar a una marcha contra esta medida sanitaria.

Con información de A24