Nostradamus predice que Carlos III abdicará y Harry será rey

El libro con predicciones coincide con muchos eventos importantes a nivel mundial, recientemente acertó en el fallecimiento de la Reina Isabel II.

"Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future" ha superado récords de ventas, y no es para menos, recientemente este libro se volvió tendencia pues se cumplió una profecía que manifestaba en su escrito.

Dicha profecía se trata de la muerte de la monarca, la Reina Isabel II, a los 96 años. Dicho escrito no solo acertó en la edad de fallecimiento sino también en el año en el que ocurriría, el 2022.

Aunque el libro fue publicado en épocas actuales, el escrito se origino en 1555 a manos del boticario francés Nostradamus quién también se desempeño como médico y astrólogo. Hoy en día es mundialmente conocido por la serie de "profecías" que dejaría escritas en su libro, de las cuales muchas se han cumplido.

Los textos suelen mencionar hechos que ocurrirán en todo el mundo, a lo largo de la historia y sorprendentemente ha logrado acertar a la Segunda Guerra Mundial, a la pandemia por Covid 19 y la Guerra entre Ucrania y Rusia.

Luego de la muerte de la Reina, se ha vuelto de mayor interés saber que pasará con el trono británico y claro que este libro tiene una predicción para ello, en la que afirma que el Rey Carlos III abdicará al trono luego del resentimiento que tiene la población con él después de su divorcio de Diana Spencer o como será eternamente conocida "Lady Di".

"Porque desaprobaron su divorcio, un hombre que después consideraron indigno; el pueblo echará fuera al rey de las islas; reemplazará un hombre que nunca esperó ser rey" se lee en el corto texto.

Aquí no solo resalta la postura del Rey Carlos, sino que afirma será rey una persona que no esperaba serlo; fanáticos afirmas se estaría refiriendo al príncipe Harry.

Recordemos que luego de Carlos, el siguiente en la línea de sucesión al trono británico es su hijo mayor Guillermo, de ahí le siguen sus tres hijos que aún son unos pequeños y posteriormente sigue su hermano Harry, el quinto en la línea.

Tiene sentido esta predicción ya que el príncipe Harry nunca ha esperado ser rey como su hermano, al contrario, se ha alejado de la familia real en diversas ocasiones y es un hombre que quiere vivir su vida más sencilla al lado de su esposa Meghan Markle y sus hijos.

Aunque todo parece indicar que Carlos III si seguirá en el trono por el momento, las personas se mantienen a la expectativa de que sucedan estas predicciones; el libro ya cuenta con más de 8 mil ventas tan solo en las últimas semanas.