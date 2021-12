Novia de ‘Benito’ lo recuerda a dos meses de su muerte

La novia del actor Octavio Ocaña, Nerea Godínez, visitó la tumba del artista, quién falleció el pasado 29 de octubre en Cuautitlán por un disparo en la cabeza.

"Papi ya 2 meses que nos dejaste y hay días en que aún no me lo creo, sigo negada con tu partida y no se si algún día pueda comprender y calmar un poco este dolor tan intenso que dejaste en mi", escribió Godínez en una publicación de su cuenta de Instagram.