¿Nuevo romance? Chris Evans dice que Shakira es espectacular

Luego de que se anunciara que Shakira terminó con Gerard Pique, comenzaron los rumores de que el actor Chris Evans estaba tras de ella.

Tras el anuncio de separación entre Shakira y Piqué por una presunta infidelidad por parte del futbolista, la cantante comenzó a ser vinculada amorosamente con Henry Cavill y Evans, intérpretes de "Superman" y "Capitán América", luego de que los comenzara a seguir en Instagram.

Días antes Cavill y Shakira ya habían sido tendencia por un video del 2015 donde el actor se veía embelesado al creer que había visto a Shakira en la alfombra roja de la película "El Agente de Cipol". Sin embargo, actualmente el actor tiene pareja por lo que quedaría descartado, por otra parte, Chris Evans es soltero y comenzó a seguir en redes sociales a la barranquillera, lo que emocionó a los fans.

"Shakira viendo como Chris Evans y Henry Cavill pelean por su amor", "Shakira empezó a seguir a Chris Evans y a Henry Cavill. Una nueva Civil War ha comenzado", "Shakira se separa y sigue millonaria, hermosa, con posibilidades de tener algo con Chris Evans y Henry Cavill", "Piqué y Shakira ya es historia, ahora ella tiene para elegir entre Chris Evans y Henry Cavill" o "Chris Evans dijo: el que se fue pa Barranquilla, perdió su silla", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

¿Qué dijo Chris Evans sobre Shakira?

En entrevista para Despierta América para promocionar el estreno de "Lightyear", película que protagoniza, Chris Evans dijo que no estaba enterado de la locura que se desató en redes sociales, luego de que lo relacionaran amorosamente con Shakira.

"No, no lo estaba (enterado). Creo que no paso mucho tiempo en redes sociales, pero ella es espectacular", dijo Evans luego de que le mostraran los memes que habían hecho de la colombiana y él.

Ante la pregunta de que si saldría con Shakira, "Capitán América" respondió: "¿Qué si saldría con ella? ¿Estás tratando de emparejarme con Shakira? Eso sería demasiado para decirlo ante las cámaras".

Durante la premier de "Lightyear", Evan fue interceptado por una periodista y aprovechó para preguntarse sobre dicho tema. "Shakira te empezó a seguir en redes sociales y el internet se volvió loco. ¿Ya la conociste?", le preguntaron al actor, quien respondió: "No, no, nunca la he conocido, pero soy un gran fan".

Posteriormente, la reportera agregó que si estaría en uno de los vídeos musicales de Shakira "moviendo las caderas" como lo haría ella, a lo que él contestó: "Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso".

Con información de info7.mx