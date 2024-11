Nuevo video muestra a Liam Payne con empleado de hotel

Han surgido nuevas pruebas sobre la muerte de Liam Payne que arrojan luz sobre las horas que llevaron al cantante a su muerte. El ex integrante de One Direction cayó repentinamente desde el balcón de su habitación de hotel en Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre. La investigación de su muerte ha estado en curso para confirmar que no hubo un crimen en su prematura muerte.

Nuevas imágenes revelan las horas antes de la muerte de Payne

Las imágenes de vigilancia obtenidas por el sitio de espectáculos TMZ revelaron que el cantante mantenía una conversación con uno de los tres sospechosos en su caso de muerte. El video fue captado por la cámara del hotel donde se hospedaba Payne y muestra al cantante vestido con una camiseta blanca saliendo del ascensor mientras se acercaba a Ezequiel Pereyra, un empleado del hotel Casa Azul.

El empleado está acusado de suministrarle drogas a Payne. El cantante de 'Bedroom Floor' conversó con él antes de irse del lugar, mientras que Payne se mostró tranquilo en las imágenes..

Las nuevas imágenes muestran a la policía cuestionando el estado mental del cantante antes de caer y morir trágicamente. Ahora están investigando el caso por tratarse de un posible homicidio. Las imágenes fueron tomadas a las 14:04 horas de la tarde del 16 de octubre y abarcan las 3 horas anteriores a la muerte del cantante.

Además de Pereyra, los otros dos sospechosos de la muerte de la cantante de 'Strip That Down' incluyen a otro empleado del hotel y empresario Rogelio Nores. Nores actuó como representante de Payne durante la estancia del cantante en el hotel. Ambos individuos también están bajo investigación policial mientras continúa la investigación de la muerte del cantante.

La policía dice que Liam recibió sus drogas en una caja de jabón Dove ... y la policía dice que sólo el personal del hotel tenía acceso al suministro de jabón del resort.

Según la autopsia , Liam tenía cocaína, crack, ketamina, éxtasis y una forma de metanfetamina en su organismo cuando murió.

La policía y los fiscales dicen que han revisado más de 800 horas de imágenes de vigilancia del hotel y las están usando para identificar a cualquiera que presuntamente haya entregado drogas a Liam.

