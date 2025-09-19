O'Brien afirma que suspensión de Kimmel debería preocupar a todos

El presentador y comediante Conan O'Brien aseguró que la decisión de suspender de forma indefinida el programa de "Jimmy Kimmel live" debería "preocupar a todos".

"La suspensión de Jimmy Kimmel y la promesa de silenciar a otros presentadores de Late Night por criticar a la administración deberían inquietar a todos, tanto en la derecha como en la izquierda y en el centro. Está mal y cualquier persona consciente lo sabe", escribió en redes sociales.

Dicha suspensión fue anunciada unas horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones amenazara en un pódcast con tomar medidas contra la cadena, sino "castigaban" a Kimmel.

El activista Charlie Kirk perdió la vida tras recibir un disparo en el cuello el pasado 10 de septiembre, por lo que Kimmel compartió en sus redes sociales un mensaje de apoyo a la familia de la víctima.

Pero ante los comentarios realizados que fueron calificados de "ofensivos e insensibles", la cadena publicó una lista de condiciones para que el programa regrese al aire.

Entre ellas, que el presentador emita "una disculpa directa" a la familia Kirk, además de una "donación personal significativa a la familia.

Colegas de Kimmel, y su competencia directa, mostraron su apoyo al conductor. Stephen Colbert, presentador de un Night Show, comenzó su programa con el mensaje: "Esta noche todos somos Jimmy Kimmel".

Otros presentadores que se han unido en apoyo a Kimmel son Seth Meyers o David Letterman.

