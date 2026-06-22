El rumor tomó impulso tras declaraciones de Gem Archer, quien comentó que Noel Gallagher tiempo atrás dijo: 'No hay descanso para los inmensamente talentosos'

Inicio / Escena / Oasís podría volver a los escenarios con gira en 2027

Los rumores sobre un posible regreso de Oasis a los escenarios en 2027 han vuelto a cobrar fuerza, luego del impacto que generó su reunión en 2025, considerada uno de los eventos musicales más relevantes de los últimos años.

A casi un año de su último concierto, diversas versiones apuntan a que la emblemática banda del britpop podría estar preparando una nueva gira internacional, lo que ha reavivado la expectativa entre sus seguidores.

El rumor tomó impulso tras declaraciones del guitarrista Gem Archer, quien comentó que tiempo atrás Noel Gallagher habría dicho: “No hay descanso para los inmensamente talentosos”, cerrando con la frase “tómalo como quieras”, lo que fue interpretado por los fans como una posible pista sobre futuros proyectos.

Estas especulaciones contrastan con lo señalado previamente por Liam Gallagher, quien aseguró que durante este año no habría noticias de nuevas presentaciones, lo que alimentó aún más la incertidumbre.

De acuerdo con los rumores, una eventual gira de Oasis incluiría presentaciones en Europa y Latinoamérica, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la banda o su entorno.

Pese a la falta de anuncios concretos, el interés por el regreso de Oasis continúa creciendo, manteniendo viva la expectativa entre sus seguidores alrededor del mundo.