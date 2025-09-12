Cerrar X
Oasis tiene una noche 'supersónica' en su regreso a México

Más de 60 mil fans vibraron en la CDMX con himnos como Wonderwall y Champagne Supernova en el regreso de Oasis a tierras mexicanas

  • 12
  • Septiembre
    2025

Bien dicen que no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla, y esta noche no fue la excepción, pues este viernes Oasis regresó a México después de 16 años con un show que vivirá para siempre.

La Ciudad de México abrió sus puertas a los fanáticos de la banda de Manchester, quienws acudieron al recinto en punto de las 17:00 horas, y como telonero tuvieron al grupo estadounidense Cage The Elephant, quien, con temas como "Come a Little Closer", "Trouble" y "Cigarette Daydreams", calentó los motores para una noche llena de himnos del britpop.

El verdadero show comenzó con Liam saludando al público y demostrando su cariño por el país, para seguidamente interpretar el primer tema de la noche, "Hello".

Después de emocionar al público con "Acquiesce" y "Some Might Say", tocaba la hora de hacer la celebración insignia de la gira, el "Poznan", a la par que la banda interpretaba "Cigarettes & Alcohol", con la cual el recinto estalló de júbilo.

Oasis, en su regreso a México, reunió a más de 60,000 fans, entre ellos también extranjeros que vinieron al país para disfrutar de temas insignia como "The Masterplan", "Slide Away", "Live Forever", "Don't Look Back in Anger" y "Wonderwall", en lo que probablemente sea su última gira.

Los Gallagher cerraron la noche con broche de oro al interpretar "Champagne Supernova", con la cual se despidieron del público y agradecieron su apoyo con gestos y hasta el regalo a sus fans del micrófono con el que Liam interpretó varios temas. Mientras la banda salía del escenario, se lanzaron fuegos artificiales que pusieron fin a una noche llena de rock y nostalgia.

Este sábado es la noche dos de su paso por el país.


