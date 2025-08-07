Cerrar X
escena_oasis_671408cbca
Escena

Oasis volverá también a los cines de México con su documental

'Oasis: Supersonic' se enfoca en los años formativos del banda de Manchester, de 1994 a 1996 y además llegará en formato IMAX

  • 07
  • Agosto
    2025

Después de anunciar su regreso tras 16 años de haberse separado, Oasis no solo volverá a México en 2025, sino que también volverá a las salas de cine del país con su documental "Oasis: Supersonic".

El documental muestra el ascenso de la banda de Manchester desde sus inicios hasta su consolidación como una de las agrupaciones más famosas a nivel mundial.

La historia mostrada en el filme se enfoca en los años formativos del grupo, de 1994 a 1996.

Además, este ofrece una mirada profunda a la relación entre Liam y Noel Gallagher, así como a los conflictos personales entre ambos, el consumo de drogas, sus discusiones y opiniones sobre el britpop y el rock.

Fue mediante sus redes sociales que la cadena Cinmex anunció que "Oasis: "Supersonic" volverá a proyectarse en sus salas.

También detallaron que, por primera vez, el documental llegará en formato IMAX, permitiendo que los fanáticos puedan disfrutar de esta noventera experiencia en una pantalla de gran tamaño.

Oasis confirmó su regreso a México como parte de su "Oasis Live '25 Tour", una gira internacional que contempla 41 conciertos en 13 países, siendo el 12 y 13 de septiembre cuando se presenten en la Ciudad de México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_07_05_T122601_553_5b8daede0a
Regreso histórico de Oasis: entre elogios y puntuación perfecta
509203734_18319270090225429_2235869008787129671_n_5f79bef862
Comienza la venta de la línea de ropa de 'Oasis Live 25'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T133600_648_a9a9d6a439
Fuerza Civil busca a policía implicado en muerte de ciclista
AP_25223634307055_9aacd277a1
Nvidia y AMD darán a EUA el 15% de ingresos por ventas de chips
EH_DOS_FOTOS_2025_08_11_T123612_236_8b74d4f9a5
La película "Narnia" de Greta Gerwig ya comenzó a rodarse
publicidad

Más Vistas

2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
sddefault_d5e7b2ce5f
Estos son los pueblos originarios de Nuevo León
publicidad
×