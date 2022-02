Ocho cineastas estarán en la Gala del Met

El evento se dará en Nueva York el próximo lunes 2 de mayo.

Sofia Coppola, Martin Scorsese, Regina King y la ganadora del Oscar del año pasado, Chloé Zhao, junto a otros cuatro directores fílmicos formarán parte la alfombra roja y exposición de la Gala de Met.

El curador estrella Andrew Bolton anunció el martes la lista de ocho directores que crearán lo que llamó "viñetas cinematográficas" en las salas de época del a la estadounidense del Museo Metropolitano de Arte, los otros cuatro son Janicza Bravo, Julie Dash, Autumn de Wilde y Tom Ford, el célebre diseñador de moda que también es director de cine.

La muestra más reciente, "In America: An Anthology of Fashion" (En Estados Unidos: Una antología de moda"), es en realidad la segunda parte de una gran exposición que explora las raíces de la moda estadounidense, la primera se inauguró en septiembre junto con una "minigala", una de dos planeadas dentro del periodo de un año mientras el Instituto del Traje lidia con las restricciones de la pandemia, como cualquier otra institución artística.

Esta exposición, que se inaugurará junto con lo que el museo espera sea una gala de tamaño completo el 2 de mayo, en su tradicional primer lunes de ese mes, contará con unos 100 ejemplos de moda masculina y femenina desde el siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX.

Mientras la primera parte, que permanecerá en las salas del Centro de Vestuario Anna Wintour, explora "un nuevo lenguaje de la moda estadounidense", la segunda analiza "narrativas de vestimenta desconocidas filtradas a través de la imaginación de algunos de los directores de cine más visionarios de Estados Unidos", dijo Bolton el lunes.

Adicionalmente, algunas de las prendas que se expusieron en la primera parte se rotarán el próximo mes para incluir a otros diseñadores que aún no se han anunciado, esa muestra intenta enfocarse en temas de justicia social, diversidad e inclusión, así como aceptación del cuerpo, y también juventud: la mayoría de sus prendas provienen de diseñadores más jóvenes, muchos de los cuales nunca han mostrado sus creaciones en un museo, dijo Bolton cuando se inauguró la exposición en septiembre.

La Gala del Met es una gran fuente de ingresos para el museo y proporciona al Instituto del Traje su principal fuente de financiación. "In America: An Anthology of Fashion" abre al público el 7 de mayo, cinco días después de la gala, y permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre, junto con la primera parte.

Con información de AP