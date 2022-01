´Odio las redes sociales, las detesto´: Juanes

El cantante colombiano compartió un video en el que dice que no está pendiente todo el día de lo que hacen los demás

A través de un video fue como el cantante colombiano Juanes explicó que odia las redes sociales debido a que la gente se la pasa pendiente todo el día de lo que hacen las demás personas.

"El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto. No es que odie las redes sociales porque no odio a la gente, pero odio las redes sociales, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer, pero Doña Celia (su esposa) ama las redes sociales, mis hijos aman las redes sociales", se escucha decir al artista.

Tras esa declaración, su esposa se defendió y le dijo: "a todo el mundo le encantan las redes sociales, no sólo a mí. Les encanta ´chismosear´ en las redes sociales".

Inmediatamente, el intérprete de "La Camisa Negra" le contestó: "no, a todo el mundo no le encantan, de vez en cuando los chismoseo, admito que sí me gusta chismosear, pero no siempre... Todo el día hijuepu.. viendo lo que hace todo el mundo, no me gusta, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer".

La publicación del cantante recibió aplausos de miles de personas entre ellas el artista Alejandro Sanz, quien le publicó emojis de caritas sonrientes y aplausos.

Actualmente, el intérprete de "Fotografía", que fue galardonado el pasado 20 de diciembre durante los Premios Internacionales de la Paz 2022 en Washington, Estados Unidos, tiene más de 4.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.