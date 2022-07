'Ojalá México me amara más de lo que me odia': Belinda

Belinda opinó que en ocasiones a quien le dedica más atención y tiempo es luego quien la hiere sentimentalmente.

Belinda considera que donde más la han juzgado ha sido en México, así lo reveló en una entrevista con el medio El País.

De acuerdo con la cantante, desearía que la amaran más en su propio país.

"Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian", dijo.

Además señaló que en ocasiones a quien le dedica más atención y tiempo es luego quien la hiere sentimentalmente.

"A veces a quién más me he entregado, más me ha apuñalado", señaló.

Pese a que no dio nombres, ni quiso entrar más en el tema, esta frase hizo recordar a su ex novio, Christian Nodal con quien sostuvo una relación y hasta recibió un anillo de compromiso.

La cantante dijo que evita en ocasiones mencionar como se siente con el fin de que sus seguidores no hostiguen a la persona que la hizo sentir mal.

"Hay veces que prefiero no decir cómo me siento de verdad, para que mis fans no vayan a la yugular de las personas que me han hecho daño", mencionó.

Con información de info7.mx