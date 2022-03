Olivia Rodrigo y Karol G son homenajeadas por Billboard

California.- Olivia Rodrigo elogió a las compositoras y artistas musicales que la antecedieron por darle fuerza al aceptar el premio a la Mujer del Año 2022 de Billboard, en una ceremonia en la que Karol G fue reconocida con el premio Rule Breaker.

La actriz adolescente convertida en estrella pop fue premiada durante el evento del miércoles por la noche en el Teatro YouTube en Inglewood, California. Habló sobre tener suerte en su carrera y le agradeció a Sheryl Crow, quien le entregó el honor.

"Su vulnerabilidad, su creatividad y su valentía me conmueven constantemente, y les prometo que todos los que están aquí hoy están trabajando para hacer de este mundo y de esta industria un lugar mejor para ustedes", continuó.

Rodrigo fue la estrella emergente más grande de 2021 con su álbum debut confesional, que rompió récords en las listas de éxitos y recibió múltiples premios y nominaciones. Su exploración de la angustia, los celos y la inseguridad en su primer álbum de estudio, "SOUR", rompió récords de streaming y sus 11 canciones figuraron entre los primeros 30 puestos de la lista Hot 100 de Billboard. Es la primera artista femenina en lograr esa hazaña.

"Lo que más me gusta de escribir canciones es la capacidad de capturar perfectamente cómo me siento mejor que con cualquier cosa que podría decir en una conversación", dijo. "Escribir canciones siempre ha sido todo para mí, así que el hecho de que la gente se conecte con mi música es más que un sueño hecho realidad".

Karol G, la cantante colombiana de éxitos que incluyen "Tusa", "Bichota" y "Mamiii", se expresó "súper feliz" al recibir el premio Rule Breaker.

Bonnie Raitt, homenajeada con el Premio Ícono, usó el escenario de Mujeres en la Música para abordar la crisis en Ucrania. Interpretó "Angel From Montgomery", escrita por John Prine con Jackson Browne, y luego dijo que la canción estaba dedicada a las "mujeres de Ucrania".

Después de aceptar su premio, la activista y ganadora de 10 Grammy dijo que quería más equidad y oportunidades para las mujeres. Continuó diciendo que su "corazón está apesadumbrado" por el pueblo de Ucrania y dijo que incluso está orando por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Sé que el pueblo ruso no está de acuerdo, muchos de ellos, con lo que se está haciendo", dijo. "Rezo por todas las personas que están trabajando arduamente por la paz, incluido el hombre que comenzó la guerra. Que tenga una transformación".

H.E.R., Doja Cat, Saweetie, Phoebe Bridgers y Summer Walker fueron algunas de las otras artistas musicales reconocidos en el evento, que celebró los logros de las mejores intérpretes y ejecutivas de la industria de la música. Gabby Barrett y la ejecutiva Golnar Khosrowshahi también fueron celebradas durante el espectáculo transmitido en vivo y conducido por Ciara.

Fue un asunto familiar para Saweetie y Bridgers, a quienes sus respectivas madres les entregaron sus premios.

La mamá de Saweetie, Trinidad Valentin, llamó a su hija una "fuerza a tener en cuenta". Y la mamá de Bridgers, Jamie Bridgers, dijo que está agradecida de que su hija haya encontrado una manera de usar su voz para "destacar a las personas y las causas que le importan".

El esposo de Barrett, Cade Foehner, pronunció un emotivo discurso sobre su éxito musical y su condición de esposa y madre.

La pareja interpretó junta en el escenario la canción "I Hope".

"Crecí con este gran sueño. Ciertamente no fue fácil", dijo Barrett. "Yo no vengo de un entorno rico. Mucha gente dudaba de mí: niños, adultos, maestros de escuela. Escuché muchos 'no' y parecía que todas las puertas que toqué permanecieron cerradas mucho tiempo. Pero por la gracia de Dios, hoy estoy aquí. Sigo trabajando duro y perseverando".