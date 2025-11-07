OPEN Talks y Fundación HOGA: alianzas que cambian vidas

Con el evento Open Talks World Convention en puerta, la empresa Open Vision otorgó 250 boletos a una fundación de rehabilitación infantil, de los cuales el 50% de las ventas serán en donativo para la institución.

Se trata del Centro de Rehabilitación y Terapias Ecuestres Hoga, ubicado en la Colonia Jardines de la Pastora, en Guadalupe, donde actualmente se cuenta con un total de 200 niños beneficiados.

Carlos Peña, CEO de Open Vision, informó que el costo de los boletos que estarán a la venta por parte de la Fundación Hoga será definido por el mismo centro infantil y destacó la importancia de apoyar a este tipo de instituciones para que continúen realizando con éxito su labor.

“Estamos dispuestos a darles 250 boletos y los precios ellos van a manejar la situación que se vaya dando.

“Acérquense a Hoga, realmente es con causa, cada vez hay más niños, o hay más personas que necesitan el apoyo de cada uno de nosotros”, dijo Peña.

Claudia Olivo, representante de la fundación, comentó que llevan varios años trabajando en conjunto, tanto la empresa como el centro de rehabilitación infantil y reiteró que estarán vendiendo boletos.

De esta venta, el 50% será en donativo para la atención de los niños y jóvenes con discapacidad física y trastornos del desarrollo que son benefi ciados por la fundación .

“Les comparto que nuestra institución también tendrá a la venta boletos para que se sumen los boletos que la inscripción venda, pues el 50% será para la atención de nuestros niños.

“Será utilizado para muchos programas de rehabilitación para los niños que tienen mayor necesidad económica”, agregó Olivo.

Tú también, súmate a la causa.





