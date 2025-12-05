Ozuna y Beéle lanzan 'Stendhal', su primer álbum conjunto

El colombiano Beéle sorprendió al anunciar junto a Ozuna "Stendhal", un proyecto colaborativo de 14 canciones que lo coloca definitivamente en el mapa global del pop urbano.

La alianza tomó forma sobre el escenario: durante la primera de las seis noches ya completadas, Ozuna apareció como invitado sorpresa para cantar “Ale”, tema que abre el disco y que funcionó como adelanto de lo que venía.

Cabe mencionar que no es la primera vez que las dos voces se cruzan. Beéle y Ozuna ya habían compartido estudio en “Frente al mar (Remix)”, y días antes del lanzamiento de "Stendhal" liberaron otro adelanto: “Enemigos”, producido por el colombiano Ovy on the Drums y concebido como un guiño contemporáneo al clásico “Los infieles”, de Aventura.

Esa mezcla de referencias caribeñas, pop urbano y reguetón melódico es el eje sonoro del álbum, donde Beéle imprime su sello cálido y romántico mientras Ozuna aporta la fuerza rítmica y comercial que lo ha convertido en uno de los nombres más sólidos del género.

Un recorrido por el amor, el ritmo y el Caribe

"Stendhal" despliega una propuesta de atmósferas suaves, cadenciosas y centradas en el romance. Entre los temas incluidos están “Un Pikito”, “El volcán”, “One and Only”, “Templo”, “Liberal”, “Playa Marina”, “Innombrable”, “Se ve”, “Te culié”, “Cookie”, “Explícito” y “Antes de irme”.

Ozuna retoma el formato de álbum conjunto

Para Ozuna, "Stendhal" significa volver a un modelo que ya probó con éxito: en 2021 lanzó junto a Anuel AA el disco "Los Dioses", un proyecto de impacto continental dentro del reguetón y el trap latino.

Ahora, el puertorriqueño apuesta por una faceta más melódica y caribeña al asociarse con Beéle, sumándolo a una larga lista de colaboraciones con artistas como Cardi B, J Balvin, Daddy Yankee, Natti Natasha, Anuel AA y Wisin.

Comentarios