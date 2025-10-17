P!NK regresa a México con su show 'Summer Carnival Tour'

La cantante y compositora P!NK anunció oficialmente su esperado regreso a México como parte de su gira mundial “Summer Carnival Tour”, una de las producciones más impactantes del pop actual.

El concierto se llevará a cabo el domingo 26 de abril de 2026, marcando el regreso de la artista estadounidense a los escenarios mexicanos tras varios años de ausencia.

Con una trayectoria que abarca más de dos décadas y múltiples premios internacionales, P!NK continúa consolidándose como una figura icónica por su energía, talento vocal y compromiso con sus fans

Famosa por su estilo rebelde y su impresionante puesta en escena, P!NK presentará un show lleno de acrobacias, luces, coreografías y una selección de sus mayores éxitos, desde “Just Like a Pill” hasta “What About Us”.

Más allá de la música, la artista ha destacado por su activismo social y mensajes de empoderamiento, lo que convierte cada concierto en una experiencia catártica y emocional para el público.

“Summer Carnival Tour”: un fenómeno global

Cabe señalar que el “Summer Carnival Tour” ha recorrido los principales escenarios de Europa, Estados Unidos y Oceanía con críticas que lo califican como “una explosión visual y sonora”.

