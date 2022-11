Pablo Milanés, el recuerdo del trovador será eterno

Fue dueño de una voz especial y sensibilidad musical inolvidable, Pablo Milanés dejó este lunes el breve espacio terrenal.

El cantautor cubano Pablo Milanés, quien con sus letras infundió en miles de corazones el amor a la patria y a la libertad, murió este lunes a los 79 años de edad en Madrid, tras una larga convalecencia.

Junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicola, Milanés fue artífice del movimiento musical conocido como Nueva Trova, un símbolo de la lucha y resistencia de Cuba y de los pueblos latinoamericanos; aunque recientemente había manifestado su desacuerdo con el rumbo político en la Isla.

Milanés estuvo hospitalizado durante más de una semana para atender diversas infecciones; a finales del 2017 se estableció en España para recibir ahí tratamiento a una enfermedad oncohematológica.

Autor de clásicos como Yolanda y El breve espacio, compuso más de 400 canciones y publicó más de 40 álbumes; además de realizar música para siete películas y más de 30 documentales y series de televisión.

Nació en Bayamo el 24 de febrero de 1943. Estudió música en el Conservatorio Municipal de La Habana y en 1964 se integró como intérprete al cuarteto Los Bucaneros para iniciar una carrera musical que le dejó reconocimientos como el Premio Nacional de Música de Cuba y el Grammy Latino a la Excelencia Musical.

Una de sus últimos conciertos fue en junio pasado en La Habana. Para sus fans, y los miles que disfrutan su poesía, ‘esto no puede ser no más que una canción’… pero no una de tristeza y despedida, sino de agradecimiento por su legado musical, y un recuerdo que será eterno. (Con información de Agencias)



Yolanda, su himno

De todos sus temas, ha sido Yolanda el más cantado por él a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria artística, a tal punto de que ha llegado a inscribirse a la cabeza de su repertorio como un himno.

Yolanda Benet, su segunda esposa y madre de sus tres primeras hijas -Lynn, Liam y Suylén- fue la musa inspiradora y según contó que la primera vez que Milanés le cantó el tema “la paralizó”.

Es sin duda su tema estrella, el vencedor de la prueba impuesta por el paso del tiempo, una canción de amor presente en cada uno de sus conciertos coreada por el público verso a verso.