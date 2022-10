Paco Ignacio Taibo II atrae lectores con bocetos históricos

Convencer a un lector de que la historia puede ser muy amena, apasionante e interesante, es uno de los objetivos que debería trazarse cualquier profesional en la materia.

Por eso, el escritor Paco Ignacio Taibo II lanzó La Libertad. Trece historias para la historia, una colección de relatos sobre personajes extravagantes que han pasado desapercibidos por el canon investigador, pero no para su aguda mirada literaria.

En entrevista para El Horizonte, Taibo II abordó los personajes retratados aquí: Un militar zarista que se consideró reencarnación de Gengis Khan, un revolucionario parisino que tuvo al menos ocho casas, Josef Stalin como precursor del Photoshop, o a un tipo que dirigió una huelga de prostitutas en Veracruz hace más de un siglo, entre otros personajes sui géneris.

“Son historias que se cocinaron largo tiempo, muchos años, historias que me interesaban. La curiosidad me iba llegando más y más. Surge la pregunta, la investigación y en dos años se va haciendo. La vida me había dado horas extras en la noche porque viajaba menos. Escribí, pero con un objetivo muy claro: Demostrar que la historia puede ser muy amena, apasionante e interesante”.