escena_fatima_bosch_papa_75657725b5
Padre de Miss Universo 2025 niega conflicto de interés

Bernardo Bosch rechazó señalamientos que lo vinculan con presuntas irregularidades en Pemex y afirmó que no existe sanción vigente en su historial público

  • 25
  • Noviembre
    2025

El escándalo post Miss Universo 2025 continúa.

Este martes, Bernardo Bosch Hernández, padre de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, rechazó las versiones que lo vinculan con un presunto conflicto de interés relacionado con su paso por Pemex y el triunfo de su hija en el certamen de belleza más importante del mundo.

Mediante una carta pública, el empresario aclaró que no existe ningún registro de inhabilitación o sanción en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados, desmintiendo los señalamientos que lo apuntaban por supuestas irregularidades dentro de la empresa.

Bosch Hernández afirmó que durante su paso por Pemex Exploración y Producción entre 2018 y 2025, donde se desempeñó como Coordinador, sus funciones no incluían la revisión ni adjudicación de contratos o licitaciones y calificó de falsas las acusaciones que lo señalaban por presuntamente favorecer a empresarios en procesos de contratación.

En cuanto a una sanción señalada en junio de 2019 por la Secretaría de la Función Pública (SFP), Bosch detalló que en ese momento interpuso un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Según explicó, el tribunal resolvió el 6 de noviembre de ese mismo año declarar nula la resolución al determinar que carecía de fundamento legal, dejando sin efectos la medida.

El comunicado enfatiza que, con dicha sentencia, no existe impedimento legal ni sanción vigente en su historial público. Esto ocurre en medio de la polémica generada tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, evento que ha levantado cuestionamientos en redes y círculos políticos sobre posibles influencias externas, los cuales han sido rechazados por el propio Bernardo Bosch.

 


