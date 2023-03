Pancho Barraza promete increíble show en la Arena Monterrey

Pancho Barraza se presentará este próximo 29 de abril en la Arena Monterrey con su Leyenda en Vida Tour 2023.

El cantante de regional Mexicano promete traer a la Sultana del Norte, un espectáculo de primer mundo al estilo Las Vegas.

El cantante que en un inicio se hizo famoso gracias a la Banda Los Recoditos Celebra 30 años de trayectoria y agradece al público por el apoyo.

Aparte de Joan Sebastian, Le hubiera gustado conocer a Juan Gabriel.

“En mis referentes emocionales, artísticos, está mi compadre Joan Sebastián y Juan Gabriel, es un artista que yo hubiera querido ver alguna vez, yo siempre dije el día qué yo vea un show de Juan Gabriel me voy a graduar, nunca pude estar en un show de Juan Gabriel y me hubiera gustado grabar con el y que él me dirigiera”, expresó.