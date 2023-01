Paquita la del Barrio manda emotivo mensaje a Shakira

Usuarios de redes sociales compararon a Shakira con la cantante de regional mexicano Paquita la del Barrio, luego del estreno de 'BZRP Music Sessions #53', en la que Shakira se lanza con todo contra su expareja Gerard Piqué.

En ese contexto, a través de divertidos memes algunos internautas señalaron que la colombiana se había convertido en la mexicana para plasmar en sus letras el resentimiento que le provocaba la infidelidad del exfutbolista del Barcelona.

A unos días de esto, Paquita la del Barrio envió su apoyo a Shakira a través de un video compartido en sus redes sociales.



La mexicana mencionó que en su vida también ha enfrentado diversos conflictos personales, pero gracias a la música ha encontrado un consuelo.



“Yo tengo para toda clase de problemas, yo no sé a qué vine a este mundo, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas. Tienes por quién vivir, igual que yo, lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Tú échale ganas mija”, dijo la cantautora de 75 años.