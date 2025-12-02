Cerrar X
Escena

Paramount busca 'sonicficar' a Las Tortugas Ninja con nueva cinta

El estudio está negociando con Neal H. Moritz para relanzar la franquicia con una película live action y un nuevo universo

  • 02
  • Diciembre
    2025

Paramount tiene grandes planes para Las Tortugas Ninja; quiere revivir la franquicia creando un universo “a lo Sonic” que arrancaría con una nueva película live action.

Y el encargado de gestionar este gran proyecto apunta a ser Neal H. Moritz, uno de los productores responsables de las sagas ‘Fast & Furious’ y ‘Sonic’.

Moritz fue uno de los artífices de convertir ‘Sonic the Hedgehog’ en todo un fenómeno global de más de mil millones de dólares, por lo que Paramount está negociando con él para que también haga lo mismo con Las Tortugas Ninja. O en otras palabras, para que “sonicfique” la saga protagonizada por Leonardo, Donatello, Raphael y Michelangelo. Este movimiento forma parte de una gran estrategia con la que la compañía espera sacar partido de muchas de las franquicias de las que posee, como Transformers o G.I. Joe.

Por otro lado, la serie ‘Historias de las Tortugas Ninja’ también ha sido completamente cancelada por no encajar con la visión de los directivos.

Así pues, el futuro de ‘Las Tortugas Ninja’ pasa directamente por la creación de una nueva película live-action que podría dar un pie a un ilusionante universo que podría volver a ilusionar a los fans. ¿Logrará Moritz revitalizar una franquicia tan querida como esta y replicar la gran jugada que hizo con Sonic?


