Paramount+ presenta reunión de estrellas

Paramount+ mostró el poder estelar de sus programas previo a su lanzamiento en Gran Bretaña con un evento al que asistieron Sylvester Stallone, Viola Davis, Kevin Costner, Jessica Chastain y más.

La expansión llevará al otro lado del atlántico algunos programas populares como Yellowstone de Costner y Star Trek Discovery.

Los suscriptores británicos también podrán ver el debut de Stallone en la serie Tulsa King en la que interpreta a un mafioso.

"Es algo que siempre he querido hacer y no sé cómo evité interpretar a un mafioso toda mi vida. No lo entiendo, de todas formas, la gente me ve así. Así que finalmente llegó una oportunidad", dijo Stallone.