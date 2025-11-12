Cerrar X
paris_jackson_michael_jackson_tochter_single_musik_76ef95a802
Escena

Paris Jackson revela daño nasal permanente por consumo de drogas

La hija de Michael Jackson mostró en TikTok su tabique perforado, secuela del abuso de cocaína, y dijo que no se operará para recordar lo que superó

  • 12
  • Noviembre
    2025

Paris Jackson, hija del cantante Michael Jackson, reveló que tiene el tabique nasal perforado, resultado de años de consumo de drogas, secuela física que decidió mostrar para crear conciencia.

La revelación fue hecha a través de un video que publicó en su cuenta de TikTok, donde mostró cómo luce el interior de su nariz, para evidenciar el daño irreversible que sufrió en su juventud.

París reveló que lleva seis años sobria y que hoy sabe que el consumo de sustancias le arruinó la vida.

“Cuando respiro por la nariz, tengo un silbido muy fuerte; eso se debe a que tengo lo que se llama un tabique perforado”, explicó, mostrando el pequeño orificio en su tabique y añadiendo que era un poco diferente a un tabique desviado.

“Eso es de lo que ustedes creen que es”, dijo. “No consuman drogas, chicos”, mientras señalaba hacia abajo a la lente. “Sí, tengo un agujero en la nariz. Es de cuando tenía 20 años y consumía cocaína. Es muy perceptible. No me voy a operar porque me recuerda lo que superé”, expresó Paris, de 27 años.

La artista explicó que el silbido que muchos notaron en un video anterior provenía del deterioro de su tabique nasal, un sonido audible al respirar que incluso permite pasar un fideo de espagueti de una fosa a la otra, y decidió hablar abiertamente para evitar especulaciones y, sobre todo, para visibilizar las consecuencias del abuso de sustancias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

jtdyj_d576341ee5
Tres ataques de EUA a narcolanchas fueron frente a Acapulco
thw5jh_b3bb7bcdad
Marina detiene a 22 personas y asegura armas y droga en Colima
INFO_7_VERTICAL_44b7e6c71c
Cae hombre con arma de fuego y presunta droga en San Pedro
publicidad

Últimas Noticias

mario_galaxy_movie_09034c8e34
Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T120240_107_fff9d3dd8e
El diablo viste de a la Moda 2 presenta su primer tráiler
corralongrua_779b43ba95
Beneficia Juárez con 'Descuentos a la Orden' a automovilistas
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×