Paris Jackson revela daño nasal permanente por consumo de drogas

Paris Jackson, hija del cantante Michael Jackson, reveló que tiene el tabique nasal perforado, resultado de años de consumo de drogas, secuela física que decidió mostrar para crear conciencia.

La revelación fue hecha a través de un video que publicó en su cuenta de TikTok, donde mostró cómo luce el interior de su nariz, para evidenciar el daño irreversible que sufrió en su juventud.

París reveló que lleva seis años sobria y que hoy sabe que el consumo de sustancias le arruinó la vida.

“Cuando respiro por la nariz, tengo un silbido muy fuerte; eso se debe a que tengo lo que se llama un tabique perforado”, explicó, mostrando el pequeño orificio en su tabique y añadiendo que era un poco diferente a un tabique desviado.

“Eso es de lo que ustedes creen que es”, dijo. “No consuman drogas, chicos”, mientras señalaba hacia abajo a la lente. “Sí, tengo un agujero en la nariz. Es de cuando tenía 20 años y consumía cocaína. Es muy perceptible. No me voy a operar porque me recuerda lo que superé”, expresó Paris, de 27 años.

La artista explicó que el silbido que muchos notaron en un video anterior provenía del deterioro de su tabique nasal, un sonido audible al respirar que incluso permite pasar un fideo de espagueti de una fosa a la otra, y decidió hablar abiertamente para evitar especulaciones y, sobre todo, para visibilizar las consecuencias del abuso de sustancias.

Comentarios