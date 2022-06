Paul McCartney cumple ocho décadas de genialidad

Con una de las carreras más solidas en la industria musical, Paul McCartney celebrará este sábado su cumpleaños número 80.

Tenía 14 años cuando compuso su primera canción y con 20, ya era protagonista del mayor fenómeno del rock, junto a sus compañeros de The Beatles. Más de medio siglo de exitosa trayectoria en solitario lo confirman como una de las mayores estrellas de la historia de la música. James Paul McCartney nació en Liverpool el 18 de junio de 1942, y este sábado, celebrará sus ocho décadas de genialidad.

A sus 80 años, el cantautor sigue agrandando su leyenda: Será una de las figuras principales sobre el escenario del célebre festival de Glastonbury (del 22 al 26 de junio), un evento que ya iba a encabezar en la edición de 2020, suspendida por la pandemia, y del que fue estelar del cartel en el año 2004.

El pasado mes de noviembre, el británico presentó su autobiografía The Lyrics, en la que rememora su vida a través de las cientos de canciones que ha compuesto a lo largo de casi siete décadas, desde las que forman parte de la memoria colectiva hasta algunas desconocidas, como los temas inéditos que The Beatles nunca llegaron a grabar.

Desde la canción que compuso con apenas 14 años tras la muerte de su madre, I Lost My Little Girl, hasta I don´t know, escrita hace poco más de tres años en plena crisis personal, todas forman el relato de una de las principales estrellas de la música, que cuenta cómo la composición actúa en él "como una sesión de psiquiatría".

Incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock (en 1988, como miembro de The Beatles, y en 1999, a nivel individual), Paul McCartney ha logrado veintiún premios Grammy, y es autor de 32 canciones número 1 en las Listas Billboard, entre otros éxitos, que hicieron que en 1997 se le concediera el rango de Caballero de la Orden del Imperio Británico – de la que era miembro desde 1965 como sus demás compañeros de The Beatles – por sus servicios a la música.

Sabías que...

The Beatles sigue siendo la banda con mayor influencia en la música rock , más de medio siglo después de que el anuncio de Paul diera por finalizada la trayectoria de los Fab Four; la dupla de composición McCartney-Lennon, firmó la mayoría de los temas de los trece álbumes de estudio que publicaron.

Entre las canciones compuestas por McCartney para Beatles destacan: Hey, Jude, Let It Be, Eleanor Rigby, Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band o Yesterday, la canción más versionada de la historia de la música.

Paul comenzó su carrera en solitario en 1970 con el álbum homónimo McCartney, en el que contó con la participación de su esposa Linda McCartney , y junto a Linda, Danny Laine y Denny Seiwell formó la banda Wing en 1971, con la que durante una década logró un destacado éxito comercial, como el conseguido con el single Mull of Kintyre, que se convirtió en el sencillo más vendido de la historia de la música británica con más de 2.5 millones de copias.

Casado con Linda McCartney en 1969, Paul adoptó a Heather, hija de Linda, y tuvo dos hijas con ella, Mary y Stella, conocida por su faceta como diseñadora de moda, y un hijo, James. Cuatro años después del fallecimiento de Linda, Paul se casó con Heather Mills en 2002, con la que tuvo otra hija, Beatrice. Desde 2011 está casado con Nancy Shevell.

En abril de 2021 lanzó McCartney III Imagined, la versión "reimaginada" de su último álbum, en el que colaboran artistas St. Vincent, Beck, Phoebe Bridgers, Blood Orange, 3D de los Massive Attack, o Josh Homme, de los Queen of the Stone Age.