Paul McCartney y Ringo Starr contra el Covid-19

El aporte será la recaudación dada en una subasta de una canción inédita escrita por los ex miembros del grupo The Beatles.

Con la pandemia del SARS-CoV-2 presente a nivel internacional, uno esperaría ayuda por parte de organizaciones o empresas, y el ex DJ de la estación Radio Luxemburgo, Tony Prince, no se quedará de 'brazos cruzados', al igual que los ex miembros de la agrupación The Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr.

La 'táctica' será la venta de un casete de música con el demo 'Angel In Disque', el cual fue grabado para el álbum como solista de Ringo, Time Takes Time, de 1992, pero que no quedo dentro de la selección final, por ello se pretende subastar por parte de Prince.

Una parte de las ganancias será destinada a NHS Charities Together COVID-19, mientras que otra parte irá al proyecto Prince's United Dj; se estima que el precio del casete sea de 20 mil libras esterlinas, unos 560 mil pesos mexicanos.

Dentro del casete de música se pueden escuchar dos versiones de la canción, una interpretada en voz por McCartney y otra por parte de Ringo, igualmente dentro de la selección se encuentra la canción Everyone Wins que formo parte del disco Y Not de 2010 de Starr.