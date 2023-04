Paulina Goto viraliza la versión 'fresa' de 'Fierro Viejo'

La actriz y cantante Paulina Goto imitó el famoso audio empleado para comprar 'chatarra' en México, pero en un modo 'fresa'. El video se volvió viral en TikTok.

Si eres mexicano, seguro has escuchado la tradicional grabación de “Fierro viejo” que ronda por las calles de las colonias.

Se trata de un audio que inició con el fin de buscar mayores ingresos, mediante la compra de aparatos electrónicos y metales, lo que le dio fama a la voz de María del Mar Terrón, una niña de tan sólo 10 años.

Su voz ha traspasado fronteras, pues ahora no sólo es conocida en México, sino también en varios lugares de América Latina, y hasta The New York Times le dedicó un artículo.

Este famoso audio ahora tiene una versión “fresa”, pues la actriz y cantante mexicana Paulina Goto grabó un TikTok imitándolo, lo que se hizo viral en la red social y despertó toda clase de comentarios.

En el video se puede ver a una joven vestida completamente de rosa, aparentemente sentada en un carrito de tamales.

Así fue como la también modelo repitió la característica frase como “niña fresa de Polanco”.

“Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras o algo de fierro viejo que venda”, dice la joven con el acento “fresa”.





Ante esto, algunos usuarios comentaron que se trataba de la versión de fierro viejo para Polanco. Mientras que otros aseguraron que con ese tono pareciera que la joven sólo compra artículos de marca.

“Se compra colchón sognare, termo mix, air flyer, olla multufuncional”, bromeó un seguidor.

“Esos son los que pasan ahí en Polanco”, opinó otro usuario.

“Así suena el del fierro viejo en las colonias de prestigio”;“será el nuevo sonido oficial en todo México”, fueron otros comentarios.

El video subido a la cuenta oficial con más de seis millones de seguidores @paulinagoto, ya suma los 18 millones de reproducciones.