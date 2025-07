Pedro Pascal, nominado a mejor actor de serie en los Emmy

El actor chileno Pedro Pascal, fue nominado a mejor actor de una serie de drama por su trabajo en "The Last of Us", compitiendo este 14 de septiembre por el galardón con Sterling K. Brown ('Paradise'), Gary Oldman ('Slow Horses'), Noah Wyle ('The Pitt') y Adam Scott ('Severance').

Pascal fue nominado por su papel como Joel en la serie de HBO Max basada en el videojuego homónimo.

Con esta, Pascal suma su cuarta nominación a estos premios que reconocen lo mejor de la televisión, que de momento no se han traducido en galardón.

El actor chileno-estadounidense, anteriormente ha sido nominado como Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia por su participación en "Saturday Night Live" y Mejor Narrador por la serie documental "Patagonia: La vida en los confines del mundo"

The Last of Us es una serie dramática postapocalíptica estadounidense de HBO, adaptada del videojuego de Naughty Dog de 2013.

Creada por Craig Mazin y Neil Druckmann, se ambienta 20 años después de que una infección fúngica destruyera la sociedad, convirtiendo a las personas en criaturas similares a zombis .

La serie sigue a Joel (Pedro Pascal), un contrabandista empedernido , y a Ellie (Bella Ramsey), una adolescente inmune a la infección, en su viaje por un Estados Unidos en ruinas .

La segunda temporada de este proyecto se vio afectada por las huelgas de Hollywood en 2023 por lo que su estreno, que originalmente estaba previsto para 2024, se tuvo que aplazar hasta abril del año en curso.







Comentarios