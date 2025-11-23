Pemex aclara polémica por triunfo de Miss Universo 2025

La coronación de Fátima Bosch Fernández como Miss Universo 2025 desató una controversia que rebasó el ámbito del espectáculo, luego de que circulara información sobre un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) con un consorcio relacionado con Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen.

La difusión del documento generó especulaciones sobre una presunta injerencia de México en el concurso internacional.

Ante la creciente presión mediática, Pemex emitió una aclaración pública en la que negó tener actualmente cualquier relación contractual con las empresas señaladas y explicó que el mensaje de felicitación difundido tras el triunfo de la tabasqueña no tuvo vínculos con actos oficiales o contratos.

La petrolera detalló que la felicitación “se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo”, y reiteró que no mantiene contratos vigentes ni con Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. ni con Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., compañía ligada a Rocha Cantú.

La polémica se intensificó al recordarse que en 2023 Pemex asignó, mediante concurso abierto, una licitación por 745.6 millones de pesos a un consorcio encabezado por ambas empresas. El contrato tuvo una duración de 11 meses y concluyó sin dejar vínculos actuales, aseguró la petrolera.

El caso también volvió la mirada hacia Bernardo Bosch Hernández, padre de la nueva Miss Universo y subdirector de Seguridad y Salud en Pemex.

Bosch Hernández, quien ha trabajado por años en la institución, fue inhabilitado en 2019 por no justificar ingresos, sanción que le fue retirada en 2020.

Según reportes, su área no intervino en la licitación de 2023.

El contrato en cuestión, destinado a construir ductos terrestres para recolección y transporte de hidrocarburos en los Activos de Producción de PEP, Zona Sur, incluyó obra física, infraestructura y pruebas de seguridad industrial.

Pese a las especulaciones, Pemex reiteró que “a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente”, buscando cerrar la polémica generada alrededor del certamen internacional.

