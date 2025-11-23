Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_23_T145851_260_398aa489e3
Escena

Pemex aclara polémica por triunfo de Miss Universo 2025

Pemex emitió una aclaración pública en la que negó tener actualmente cualquier relación contractual con las empresas señaladas

  • 23
  • Noviembre
    2025

La coronación de Fátima Bosch Fernández como Miss Universo 2025 desató una controversia que rebasó el ámbito del espectáculo, luego de que circulara información sobre un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) con un consorcio relacionado con Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen.

La difusión del documento generó especulaciones sobre una presunta injerencia de México en el concurso internacional.

Ante la creciente presión mediática, Pemex emitió una aclaración pública en la que negó tener actualmente cualquier relación contractual con las empresas señaladas y explicó que el mensaje de felicitación difundido tras el triunfo de la tabasqueña no tuvo vínculos con actos oficiales o contratos.

La petrolera detalló que la felicitación “se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo”, y reiteró que no mantiene contratos vigentes ni con Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. ni con Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., compañía ligada a Rocha Cantú.

G6d1vNHWkAIhyPs.jfif

La polémica se intensificó al recordarse que en 2023 Pemex asignó, mediante concurso abierto, una licitación por 745.6 millones de pesos a un consorcio encabezado por ambas empresas. El contrato tuvo una duración de 11 meses y concluyó sin dejar vínculos actuales, aseguró la petrolera.

El caso también volvió la mirada hacia Bernardo Bosch Hernández, padre de la nueva Miss Universo y subdirector de Seguridad y Salud en Pemex.

Bosch Hernández, quien ha trabajado por años en la institución, fue inhabilitado en 2019 por no justificar ingresos, sanción que le fue retirada en 2020.

Según reportes, su área no intervino en la licitación de 2023.

El contrato en cuestión, destinado a construir ductos terrestres para recolección y transporte de hidrocarburos en los Activos de Producción de PEP, Zona Sur, incluyó obra física, infraestructura y pruebas de seguridad industrial.

Pese a las especulaciones, Pemex reiteró que “a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente”, buscando cerrar la polémica generada alrededor del certamen internacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T171608_199_9239eda8c5
Miss Universo 2025: el triunfo de Fátima en el ojo de la polémica
fatima_sheinbaum_ee8a0e8001
Celebra Presidencia triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo
EH_CONTEXTO_35_8705d6942f
Miles de tabasqueños se reúnen en estadio para ver Miss Universo
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T121050_605_efef0a8e05
Estados Unidos acumula 228 víctimas en más de 200 tiroteos
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T120439_396_31fe184449
Muere Jimmy Cliff, leyenda del reggae, a los 81 años
definen_horarios_liga_mx_59d1b8052a
Definen horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2025
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T122357_787_c2b60f9fa5
Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T073131_159_f0c8c2444d
Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey
publicidad
×