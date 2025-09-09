Peso Pluma será embajador de la Semana de la Moda de Nueva York

Peso Pluma es el primer mexicano en ser nombrado embajador de la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) 2025, que iniciará el próximo jueves, informó un comunicado oficial del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA).

Con tan solo 26 años, el cantante representará a México durante la inauguración de la temporada primavera-verano 2026, compartiendo escenario con figuras de la moda como Thom Browne, Michael Kors, Anna Sui, la modelo Anok Yai y la cantante puertorriqueña Young Miko.

“Este nombramiento convierte a Peso en la imagen de la NYFW y en un símbolo de la creciente influencia de la música y la cultura latinas en el panorama mundial de la moda”, dice el comunicado.

El artista participará también en el evento NYFW Live en el Rockefeller Center, que transmite en tiempo real las colecciones de los diseñadores que presentan sus trabajos durante la semana de la moda en Nueva York.

Peso Pluma, ganador en 2024 del Grammy al mejor álbum de música mexicana, ya había asistido a la NYFW a principios de este año como parte del público en el desfile de la colección otoño-invierno de Thom Browne.

Su nombramiento como embajador refuerza la presencia de la cultura mexicana y latina en la industria de la moda a nivel internacional, posicionando al cantante no solo como referente musical, sino también como un ícono de estilo.

