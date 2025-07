PETA denuncia a Bad Bunny por usar gallinas en sus conciertos

La organización internacional Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) denunció este miércoles al cantante puertorriqueño Bad Bunny por subir gallinas al escenario en sus conciertos en Puerto Rico.

"Un 'baile inolvidable' para Bad Bunny… pero una pesadilla para los animales. "Bad Bunny usó gallinas vivas en el escenario durante su residencia en el Coliseo de Puerto Rico", publicó PETA Latino en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con la publicación, el intérprete "solo normaliza el maltrato hacia los animales", y pidió que se deje de usar animales vivos en sus conciertos.

Esta no es la primera vez que PETA arremete contra Bad Bunny, pues durante 2024, la organización criticó el uso de un caballo por parte del cantante como parte de su "The Most Wanted Tour".

Actualmente, el "Conejito malo" se encuentra ofreciendo conciertos en Puerto Rico como parte de su residencia musical "No me quiero ir de aquí".

Dicha recaudación tendrá 30 presentaciones, y es el preámbulo de su gira mundial que arrancará el próximo 21 de noviembre.

Con "No Me Quiero Ir De Aquí", el artista urbano alcanzará un récord de conciertos consecutivos en el Coliseo, superando las 14 funciones del dúo de reguetón Wisin y Yandel.

